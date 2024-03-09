Новичок ЦСКА Риванди прибыл в расположение клуба и провел тренировку с командой

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что защитник Амирхоссейн Риванди присоединился к команде.

19-летний игрок проходил стажировку в молодежной команде армейцев в рамках партнерства ЦСКА с иранской академией KIA.

«Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы в Иране. Накануне он прилетел в Москву и сегодня уже тренировался с командой», — сказал Брейдо «СЭ».

Иранский защитник арендован ЦСКА до конца сезона, в соглашении также есть опция выкупа.

ЦСКА после 20-го тура занимает промежуточное четвертое место в чемпионате России, набрав 32 очка.