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9 марта, 13:21

Новичок ЦСКА Риванди прибыл в расположение клуба и провел тренировку с командой

Константин Белов
Корреспондент
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Амирхоссейн Риванди.
Фото Соцсети

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что защитник Амирхоссейн Риванди присоединился к команде.

19-летний игрок проходил стажировку в молодежной команде армейцев в рамках партнерства ЦСКА с иранской академией KIA.

«Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы в Иране. Накануне он прилетел в Москву и сегодня уже тренировался с командой», — сказал Брейдо «СЭ».

Иранский защитник арендован ЦСКА до конца сезона, в соглашении также есть опция выкупа.

ЦСКА после 20-го тура занимает промежуточное четвертое место в чемпионате России, набрав 32 очка.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Амирхоссейн Риванди
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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 - : -
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30.03 00:00
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