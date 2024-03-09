Глебов рассказал об ожиданиях от товарищеских матчах сборной России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, чего ждет от предстоящих товарищеских матчах сборной России.

— Наверное, плюс-минус будет то, что было с Камеруном. Агрессивный футбол, много борьбы. Конечно, интересно посмотреть на себя на уровне их футболистов, — цитирует Глебова «РБ Спорт».