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9 марта, 13:23

Глебов отреагировал на интервью Эль-Аскалани, в котором тот заявил, что боится одноклубника

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал слова своего одноклубника Эяда Эль-Аскалани. Египтянин заявил, что боится капитана желто-синих.

«Вряд ли он меня боится. Вы же меня знаете, я спокоен ко всем. Вроде злой, но на самом деле очень дружелюбный», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 20 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Эяд Аль-Аскалани
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
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30.03 00:00
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