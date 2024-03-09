Глебов отреагировал на интервью Эль-Аскалани, в котором тот заявил, что боится одноклубника

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал слова своего одноклубника Эяда Эль-Аскалани. Египтянин заявил, что боится капитана желто-синих.

«Вряд ли он меня боится. Вы же меня знаете, я спокоен ко всем. Вроде злой, но на самом деле очень дружелюбный», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 20 матчах.