«Крылья Советов» забили 21 гол за 9 туров — это показатель медалистов прошлых чемпионатов

«Крылья Советов» в матче 9-го тура обыграли дома «Сочи» (2:1) и первыми в нынешнем чемпионате преодолели отметку в 20 забитых голов.

Самарцы стали седьмой командой в истории, которой понадобилось девять матчей, чтобы огорчить соперников 21 раз и более. Четырежды подобное удавалось «Зениту», дважды — «Спартаку», по разу — «Динамо», «Спартаку-Алании», «Локомотиву» и ЦСКА.

В пяти случаях из десяти обладатели сверхрезультативной атаки становились чемпионами, по два раза брали серебро и бронзу. И только «Динамо» — 2014/15 после очень мощного старта довольствовалось четвертым местом под руководством Станислава Черчесова.

Все клубы, которые забили больше 20 голов в первых девяти турах чемпионата России

Сезон Клуб Тренер В Н П М О Итоговое место 1994 Спартак Олег Романцев 8 1 0 29-6 17* 1-е 2022/23 Зенит Сергей Семак 7 2 0 27-3 23 1-е 2014/15 Зенит Андре Виллаш-Боаш 8 1 0 26-4 25 1-е 2014/15 Динамо Станислав Черчесов 6 1 2 23-12 19 4-е 2016/17 Зенит Мирча Луческу 5 4 0 22-8 19 3-е 1995 Спартак-Алания Валерий Газзаев 7 0 2 21-7 21 1-е 1999 Локомотив Юрий Семин 6 2 1 21-8 20 2-е 2021/22 Зенит Сергей Семак 7 2 0 21-10 23 1-е 2022/23 ЦСКА Владимир Федотов 6 2 1 21-8 20 2-е 2022/23 Спартак Гильермо Абаскаль 5 1 3 21-11 16 3-е 2023/24 Крылья Советов Игорь Осинькин 5 3 1 21-12 18 ?

* С 1992 по 1994 год чемпионат России проводился по двухочковой системе.