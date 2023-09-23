«Крылья Советов» забили 21 гол за 9 туров — это показатель медалистов прошлых чемпионатов
«Крылья Советов» в матче 9-го тура обыграли дома «Сочи» (2:1) и первыми в нынешнем чемпионате преодолели отметку в 20 забитых голов.
Самарцы стали седьмой командой в истории, которой понадобилось девять матчей, чтобы огорчить соперников 21 раз и более. Четырежды подобное удавалось «Зениту», дважды — «Спартаку», по разу — «Динамо», «Спартаку-Алании», «Локомотиву» и ЦСКА.
В пяти случаях из десяти обладатели сверхрезультативной атаки становились чемпионами, по два раза брали серебро и бронзу. И только «Динамо» — 2014/15 после очень мощного старта довольствовалось четвертым местом под руководством Станислава Черчесова.
Все клубы, которые забили больше 20 голов в первых девяти турах чемпионата России
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое место
|
1994
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
8
|
1
|
0
|
29-6
|
17*
|
1-е
|
2022/23
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
7
|
2
|
0
|
27-3
|
23
|
1-е
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
8
|
1
|
0
|
26-4
|
25
|
1-е
|
2014/15
|
Динамо
|
Станислав Черчесов
|
6
|
1
|
2
|
23-12
|
19
|
4-е
|
2016/17
|
Зенит
|
Мирча Луческу
|
5
|
4
|
0
|
22-8
|
19
|
3-е
|
1995
|
Спартак-Алания
|
Валерий Газзаев
|
7
|
0
|
2
|
21-7
|
21
|
1-е
|
1999
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
6
|
2
|
1
|
21-8
|
20
|
2-е
|
2021/22
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
7
|
2
|
0
|
21-10
|
23
|
1-е
|
2022/23
|
ЦСКА
|
Владимир Федотов
|
6
|
2
|
1
|
21-8
|
20
|
2-е
|
2022/23
|
Спартак
|
Гильермо Абаскаль
|
5
|
1
|
3
|
21-11
|
16
|
3-е
|
2023/24
|
Крылья Советов
|
Игорь Осинькин
|
5
|
3
|
1
|
21-12
|
18
|
?
* С 1992 по 1994 год чемпионат России проводился по двухочковой системе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1