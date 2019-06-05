Нобоа сравнил Семака с Зиданом

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак является русским Зинедином Зиданом.

- Семак – хороший тренер, - приводит слова Нобоа "Спорт день за днем". - Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера. Семак - это русский Зидан, его вполне можно так назвать.

Напомним, "Зенит" под руководством Семака стал чемпионом России-2018/19. Специалист работает с командой с лета 2018 года.

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