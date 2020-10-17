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Нобоа получил повреждение в матче с «Зенитом»

15:41
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Лучший бомбардир нынешнего сезона чемпионата России, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получил повреждение в матче 11-го тура против «Зенита». Эквадорец был вынужден покинуть поле во втором тайме.

Он уходил с газона, держась за заднюю поверхность бедра.

Зенит — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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