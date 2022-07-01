Нобоа ответил на вопрос, останется ли он в «Сочи» после ухода Федотова в ЦСКА
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.
— Ты остаешься в «Сочи»?
— Пока да, — сказал Нобоа «СЭ».
— Этим летом не уйдешь или все может быть?
— Все может быть. У меня контракт еще на один год. Посмотрим...
— Федотов не звал тебя в ЦСКА?
— ... (Нобоа улыбается и пожимает плечами.)
15 июня Федотов стал главным тренером ЦСКА. Ранее 55-летний российский специалист тренировал сочинцев с 2020-го. Под его руководством «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне.
37-летний Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22.
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
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|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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