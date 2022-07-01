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Нобоа ответил на вопрос, останется ли он в «Сочи» после ухода Федотова в ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Ты остаешься в «Сочи»?

— Пока да, — сказал Нобоа «СЭ».

— Этим летом не уйдешь или все может быть?

— Все может быть. У меня контракт еще на один год. Посмотрим...

— Федотов не звал тебя в ЦСКА?

— ... (Нобоа улыбается и пожимает плечами.)

15 июня Федотов стал главным тренером ЦСКА. Ранее 55-летний российский специалист тренировал сочинцев с 2020-го. Под его руководством «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне.

37-летний Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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