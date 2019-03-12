Нобель Арустамян: "Игнатьев отказал "Краснодару", узнав зарплату Скопинцева"

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации с нападающим "Краснодара" Иваном Игнатьевым. Ранее сообщалось, что он отказался продлить контракт, после чего был переведен в дубль.

- Буквально пару месяцев назад Игнатьев решил резко поменять агента. Причем сделано все было достаточно профессионально, через РФС, по всем нюансам. То есть допускать, что это какие-то не очень юридически грамотные друзья футболиста вскружили ему голову, не приходится. Хотя все может быть, - написал Арустамян в своем телеграм-канале. - До этого Игнатьев намекал тогда еще своим действующим представителем из ProSportManagament, что мечтает о машине. Кстати, нормальная мечта: какой парень в 19 лет не мечтает об автомобиле, тем более BMW 3 серии?

И пока в агентстве думали, стоит ли это делать, на каких условиях и вообще не рановато ли для Ивана, машина у игрока появилась. При этом появились и новые представители, которые и сделали такой щедрый подарок. Они по-прежнему остаются в тени и не ходят в Краснодар на переговоры – но при этом, очевидно, активно общаются с парнем, рассказывают про новые перспективы и наверняка уже перечисляют клубы РПЛ, которые готовы забрать Ивана и наградить по заслугам.

С "Краснодаром" общается сам Игнатьев. Зимой в Краснодаре было принято решение предложить трем воспитанникам, уже попавшим в основную обойму (Игнатьеву, Сулейманову и Сафонову), новые контракты и прогрессирующее, поэтапное увеличение зарплаты. Ни о каких подъемных молодым футболистам в Краснодаре и речи быть не может, что логично.

Игнатьев выступил категорически против предложения "Краснодара". Один из аргументов Ивана, насколько мне известно – почему зарплата новичка Скопинцева выше. Форвард этим возмущен. Как мне удалось узнать, хамское поведение Игнатьева на переговорах привело в ярость руководство Краснодара. Такого стиля общения от Ивана не ждали.

Итог – "Краснодар" вернул Игнатьева во вторую команду. Кстати, любопытно, что контракт у Ивана именно с "Краснодаром-2". Теперь у меня два вопроса: как долго новые представили Игнатьева будут находиться в тени и когда сам игрок пойдет на контакт с клубом? Все-таки для Сергея Галицкого есть принципиальные моменты – этические и профессиональные. И не забудьте, что "Краснодар" – клуб частный, и живет по правилам бизнес-процессов, в том числе футбольных.

Иван Игнатьев. Новые агенты, новая машина и новая зарплата