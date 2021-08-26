Дзюба попал в топ-10 рейтинга людей России, которым больше всего доверяет молодежь

Исследовательский холдинг «Ромир» определил топ-10 публичных личностей России, которым больше всего доверяет российская молодежь в возрасте от 14 лет до 21 года. На 7-м месте в рейтинге оказался футболист «Зенита» Артем Дзюба.

Больше всего российская молодежь доверяет музыканту Алишеру Моргенштерну. На втором месте в рейтинге оказался певец Егор Крид, на третьем — блогер Антон Птушкин.