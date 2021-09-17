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В «Спартаке» отреагировали на заявление Губерниева о переговорах красно-белых с Черчесовым

17:10
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на заявление комментатора Дмитрия Губерниева о переговорах красно-белых со Станиславом Черчесовым по поводу поста главного тренера команды.

«Насколько я знаю, «Спартак» вел переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ищет и не искал ему замену», — сказал Зеленов «СЭ».

В интервью «СЭ» Губерниев заявил: «Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово! Я даже знаю, какие деньги Черчесов просил».

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Данил Алешин все материалы автора

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