В «Спартаке» отреагировали на заявление Губерниева о переговорах красно-белых с Черчесовым
17:10
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на заявление комментатора Дмитрия Губерниева о переговорах красно-белых со Станиславом Черчесовым по поводу поста главного тренера команды.
«Насколько я знаю, «Спартак» вел переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ищет и не искал ему замену», — сказал Зеленов «СЭ».
В интервью «СЭ» Губерниев заявил: «Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово! Я даже знаю, какие деньги Черчесов просил».
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