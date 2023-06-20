Кухарчук заявил, что «Динамо» и «Локомотив» тоже куражатся в некоторых матчах

Экс-полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о силе «Зенита».

«Конечно, уровень футболистов «Зенита» очень высок, но здесь многое идет от психологии. Когда футболисты уверены в себе, выигрывают, у них все получается на поле, поэтому со стороны кажется, что они куражатся. И «Динамо» куражится в некоторых матчах, и «Локомотив» в весенней части куражился, показывал красивый футбол. Таких команд у нас предостаточно. Зависит от конкретной игры и настроения на поле у футболистов. Но мало кто может поспорить с тем, что «Зенит» сегодня сильнейшая команда РПЛ», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.