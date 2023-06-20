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Мостовой назвал Ярошика неплохим вариантом для «Оренбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

«В вопросе выбора тренеров я всегда на стороне экс-футболистов, поэтому вариант с приглашением Ярошика в «Оренбург» выглядит довольно неплохим. С другой стороны, почему бы им не попробовать пригласить нашего специалиста, российского? Того же Колыванова, например. Непонятно, почему «Оренбург» и другие клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров. Но в случае с Ярошиком хотя бы есть логика — человек играл в футбол много-много лет, добивался результатов. Это уже хорошо, тенденция правильная. Лучше так, чем приглашать непонятных иностранцев, которые никогда футбольный мяч не трогали», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в чемпионате России.

45-летний Ярошик является безработным с марта 2023 года. До этого он на протяжении полутора лет тренировал чешский «Теплице». Во время карьеры футболиста Ярошик выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-yaroshik-neplohoj-variant-dlya-orenburga-no-pochemu-by-im-ne-priglasit-koly-vanova/
Александр Мостовой
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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