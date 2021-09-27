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ЦСКА на выезде победил «Нижний Новгород»

20:54
«Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:2. Фото ПФК ЦСКА «Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:2. С мячом Марио Фернандес. Фото ПФК ЦСКА
«Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:2. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» (2:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

На 31-й минуте счет в матче открыл Бактиер Зайнутдинов. Он забил в падении спиной. Ильзат Ахметов на 63-й минуте удвоил преимущество армейцев, реализовав пенальти.

Московские армейцы набрали 16 очков и вышли на пятое место. У «Нижнего Новгорода» 11 очков и десятое место.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 31 (0:1). Ахметов, 63 — с пенальти (0:2).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Ткачук, Калинский, Бумаль (Шарипов, 69), Горбунов (Косарев, 79), Балай (Сулейманов, 46), Эннин (Берковский, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов (Дзагоев, 78), Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин, Чалов, Эджуке (Набабкин, 83), Яковлев (Кучаев, 64).

Предупреждения: Ткачук, 29. Балай, 38. Гоцук, 85.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).

27 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Нижний Новгород — ЦСКА

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Евгений Петров все материалы автора

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