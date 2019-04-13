Нисимура сломал скулу в матче с "Оренбургом"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура получил травму в матче 23-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:3). Форвард вышел на замену на 64-й минуте, а уже через 6 минут столкнулся лицом с плечом соперника. Медобследование выявило у него перелом левой скуловой кости.

Сроки восстановления Нисимуры будут определены в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Нисимура провел 12 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.