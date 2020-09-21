Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал решение РПЛ вернуть гостевую квоту билетов на матчи чемпионата России.

— Никто не был против возвращения гостевой квоты, — сказал Сайманов. — Было горячие обсуждение. Думали 5% или 10%. В итоге сошлись на 5% от разрешенного количества. (Севастиан Терлецкий)