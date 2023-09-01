В «Ахмате» заявили о желании продлить контракт с нападающим Конате

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал для «СЭ» интерес каирского «Аль-Ахли» к нападающему клуба Мохамеду Конате. Ранее Sport24 сообщил об интересе египетского клуба к форварду.

«По словам агента, Конате интересуется «Аль-Ахли». На данный момент к нам никто не обращался из египетского клуба. Общались ли мы с нападающим о возможном продлении контракта? У нас есть желание продлить соглашение с Конате. Делали ли мы ему предложение или нет, это внутренняя кухня клуба, которую не готовы комментировать», — сказал Газзаев «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. На счету форварда 24 гола и 2 результативные передачи в 64 играх за грозненскую команду. Нынешнее соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.