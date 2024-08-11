Николич заявил, что арбитр должен был удалять Сперцяна в моменте с травмой Роши

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал выездное поражение своей команды от «Краснодара» (1:2) в матче 4-го тура РПЛ.

«Сейчас могу сказать так: для меня в моменте с Рошей было чистое удаление Сперцяна, которое не стал смотреть ВАР. Потом пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в той зоне, где Роша доминирует в чемпионате России. Конечно, итог не в нашу пользу, но ничего плохого сказать сегодня игрокам не могу — все старались, борьба была до последней секунды», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Защитник ЦСКА Виллиан Роша покинул поле в концовке первого тайма из-за травмы. Его заменил Матвей Лукин.

Победный гол в составе «Краснодара» забил Тормена на 91-й минуте.

В следующем матче красно-синие примут «Пари НН» 14 августа в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.