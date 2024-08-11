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Сегодня, 00:53

Источник: защитник «Сочи» Дркушич перейдет в «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ваня Дркушич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич перейдет в «Зенит», утверждает журналист Иван Карпов.

По данным источника, футболист также получил предложения от «Локомотива» и испанской «Осасуны», но склоняется к варианту с клубом из Санкт-Петербурга.

При этом «Зенит» может отдать 24-летнего словенца в аренду «Црвене Звезде» — это произойдет в случае, если сербский клуб продаст защитника Нассера Джигу в «Кристал Пэлас».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Контракт футболиста с командой действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Ваня Дркушич
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