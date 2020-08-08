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Николич рассказал об атмосфере в «Локомотиве» после поражения от «Зенита»

12:50
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал об атмосфере в команде после поражения от «Зенита» (1:2) в матче за Суперкубок России.

— Никто не может быть счастлив после поражения, — сказал в эфире YouTube-канала «Локомотива» Николич. — Мы играли не так плохо, но не выиграли. В футболе нужно смотреть, что будет дальше. Сейчас мы готовимся к матчу с «Рубином».

Матч 1-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=gs8RRV38zvw

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