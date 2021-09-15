Марко Николич рассказал о состоянии новичков «Локомотива»
15:19
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии новых игроков московского клуба.
«Нормально, что они еще до конца не влились в команду. Они очень качественные и молодые. Керк — талантлив, ему нужно время для адаптации в команде. Новички будут вливаться в команду по ходу сезона. Важно, что в команде теперь есть ротация, на каждой позиции есть конкуренция. Хорошо, что они есть. Уверен, что они будут приносить пользу», — сказал Николич.
В московский клуб в летнее трансферное окно перешло восемь новых игроков.
Завтра, 16 сентября, «Локомотив» примет «Марсель» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи — в 19.45 (мск).
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