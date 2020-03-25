Николай Валуев о коронавирусе: «В условиях пандемии человек, не соблюдающий требования карантина, по сути, является преступником»

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал внесение на рассмотрения парламента законопроекта, ужесточающего наказание по статье 236 УК РФ. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил предлагается не только увеличить штрафы до двух миллионов рублей, но и ввести пункт о лишении свободы до 7 лет в случае, если нарушение правил карантина повлечет смерть двух или более человек.

— Ситуация сама по себе сложная, государством должны быть предприняты меры для регулирования, — начал Валуев. — Но необходимы рычаги воздействия. Нынешним законодательством такого не предусматривается. Вот и нужны дополнения в статью, который может этот рычаг государству дать. В условиях любой пандемии человек, не соблюдающий требования карантина и изоляции, по сути, является преступником. Он думает о себе, не думает о других. Это в принципе преступление, как минимум моральное, теперь это будет прописано в законе. Я нормально к этому отношусь. Мы же с вами не удивляемся, если человек, к примеру, нарушает режим чрезвычайной ситуации или комендантский час. Все прекрасно понимают, что его нарушать нельзя, но нарушают. Сейчас люди выходят из больниц, возвращаются из-за границы и гуляют, не соблюдая режим. Надо как-то заставить их задуматься. Если будем долго взывать к совести, окажется, что там трава поросла.

— Некоторые футбольные клубы продолжают тренировки, и, кажется, их не особо беспокоит происходящее. Как вы к этому относитесь?

— Это еще раз показывает, что нет законодательной управы. Пока мы можем только что-то рекомендовать. Мы уже делали это, но до кого-то не доходит или туго доходит. Получается, что люди думает не о других, а о себе любимых. О том, какие деньги они заработают или потеряют. И им совершенно не важно, как будут чувствовать себя остальные. К игрокам здесь тоже много вопросов, но они выполняют условия трудового договора. Им сказали прийти на тренировку, они приходят. Хотя если не придут, любой суд подтвердит их правоту. Опасность всегда идет от командира. За это нужно нести ответственность. Не только моральную, сейчас мы их можем осудить публично. А вот когда будет принят закон, то все сразу встанет на свои места. (Дмитрий Зимин)