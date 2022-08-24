Наумов считает, что Норманн был бы хорошим усилением для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что железнодорожники проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну.

«Норманн — очень качественный футболист. Это было бы хорошим усилением для «Локомотива». Мне не очень нравилась игра Бека-Бека. Норманн будет посильнее его. Матиас всегда держит планку, у него не бывает провальных матчей, которые иногда были у Бека-Бека. Это хорошая замена и хорошее усиление для «Локомотива», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Норманну, рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека.

Минувший сезон Норманн провел на правах аренды в «Норвиче». Недавно 26-летний футболист едва не оказался в «Лечче», однако в итоге сделка сорвалась.