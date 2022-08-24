Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Наумов: «Норманн — очень качественный футболист. Это было бы хорошим усилением для «Локомотива»

Наумов считает, что Норманн был бы хорошим усилением для «Локомотива»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что железнодорожники проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну.

«Норманн — очень качественный футболист. Это было бы хорошим усилением для «Локомотива». Мне не очень нравилась игра Бека-Бека. Норманн будет посильнее его. Матиас всегда держит планку, у него не бывает провальных матчей, которые иногда были у Бека-Бека. Это хорошая замена и хорошее усиление для «Локомотива», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Норманну, рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека.

Минувший сезон Норманн провел на правах аренды в «Норвиче». Недавно 26-летний футболист едва не оказался в «Лечче», однако в итоге сделка сорвалась.

Матиас Норманн
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка Игнатьева похвасталась идеальной фигурой в черном купальнике
Александр Усик - Тайсон Фьюри: титульный бой могут провести в Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак» заморозил продление контракта Селихова и трансферы Горшкова и Ежова
Игонин не исключил, что Данни вернется на работу в «Зенит»
Кержаков заявил, что не получал предложений от клубов, в том числе от «Торпедо»
В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Юраном
Юран прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Локомотив»
Карпин отреагировал на возможный переход Норманна в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник ЦСКА Зделар заявил о желании сыграть на чемпионате мира в Катаре

В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Юраном
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости