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Сегодня, 11:50

«Локомотив» интересуется Норманном

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Матиас Норманн.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну, рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека.

Минувший сезон Норманн провел на правах аренды в «Норвиче» (23 матча, 1 гол в АПЛ), а сейчас готовится к сезону в Норвегии. Недавно 26-летний футболист едва не оказался в «Лечче», однако в итоге сделка сорвалась. Итальянский клуб объявил, что это произошло из-за затянувшейся регистрации игрока.

При этом для переходов внутри России не действует правило о возможности бесплатно приостанавливать контракты, так что «Локомотиву» надо будет договориться как с Норманном, так и с «Ростовом».

Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 10 миллионов евро.

Матиас Норманн
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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