«Локомотив» интересуется Норманном

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну, рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека.

Минувший сезон Норманн провел на правах аренды в «Норвиче» (23 матча, 1 гол в АПЛ), а сейчас готовится к сезону в Норвегии. Недавно 26-летний футболист едва не оказался в «Лечче», однако в итоге сделка сорвалась. Итальянский клуб объявил, что это произошло из-за затянувшейся регистрации игрока.

При этом для переходов внутри России не действует правило о возможности бесплатно приостанавливать контракты, так что «Локомотиву» надо будет договориться как с Норманном, так и с «Ростовом».

Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 10 миллионов евро.