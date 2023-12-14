Экс-тренер сборной Испании Морено отклонит предложение Косова ради «Сочи»

Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено намерен принять предложение «Сочи», сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, у 46-летнего специалиста есть предложение от сборной Косова, но переговоры не продвигаются, поскольку он собирается согласится на работу в «Сочи».

10 декабря «СЭ» сообщил о переговорах между Морено и «Сочи».

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

Также испанец тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».