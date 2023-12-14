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Сегодня, 17:11

Экс-тренер сборной Испании Морено отклонит предложение Косова ради «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено намерен принять предложение «Сочи», сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, у 46-летнего специалиста есть предложение от сборной Косова, но переговоры не продвигаются, поскольку он собирается согласится на работу в «Сочи».

10 декабря «СЭ» сообщил о переговорах между Морено и «Сочи».

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

Также испанец тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

Футбол
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Сборная Косова по футболу
ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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