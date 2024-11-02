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Сегодня, 03:05

Наумов: «Надеюсь на то, что «Локомотив» выиграет у «Рубина» в один мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-зеленых с «Рубином» в 14-м туре РПЛ.

«Локо» сыграет в этом матче не только без Батракова, но еще и без Баринова. Так что будет очень тяжелая игра, потому что «Рубин» будет очень сильно мотивирован. Рашид Рахимов же работал в «Локомотиве» и наверняка помнит, как плохо уходил от нас. Да и над ним в «Рубине», к тому же, сгущаются тучи, всякие разговоры ходят об его отставке... Поэтому матч будет очень тяжелый. Но я надеюсь на то, что «Локо» выиграет в один мяч. Потому что в команде все прекрасно понимают, что дальше лидеров отпускать нельзя — уже пять очков от «Краснодара» и два от «Зенит». И если сейчас проиграть, то дальше будет уже догонять тяжело.

«Рубин» играет противно — вязко, тягуче. Будут действовать от обороны и за счет Даку постараются забить. И если они забьют первыми, «Локомотиву» будет крайне сложно. Надо забивать первыми, причем забивать быстрый гол», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в субботу, 2 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 18:00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Пари НН
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 - : -
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