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Угаров: «Не думаю, что попадание Андрея Мостового в стартовый состав «Зенита» — вопрос российского паспорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил перспективы нападающего сине-бело-голубых Андрея Мостового.

«Не думаю, что попадание Андрея Мостового в стартовый состав «Зенита» — вопрос российского паспорта. Наверное, он стал более грамотно играть и выполнять то, что от него требуется на данный момент. Насколько его хватит — вопрос. Плюс ему уже столько лет, пора играть полноценно, заявить о себе, а не выходить на замену на 15-20 минут. Думаю, все эти составляющие сыграли свою роль», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

В этом сезоне Мостовой забил 4 гола в 9 матчах чемпионата России.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
Денис Угаров
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
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 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
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 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
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 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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