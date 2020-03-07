Николай Комличенко: «У Рауша левая нога хорошая, но голевые пасы он отдавал правой»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России рассказал о двух своих голах, один из которых отменили.

— Что почувствовали, когда отменили первый гол, и вообще был офсайд или нет?

— Раз мяч отменили, значит, офсайд был. Мне было немного неловко после такого празднования. Впервые у меня такое. Когда матч продолжился, я первые минуты думал об этом, а потом постарался забыть, и все-таки забить чистый мяч.

— Голевую передачу вам делал Рауш. Что у вас за связка? Вы с ним взаимодействуете так, как будто давно играете вместе.

— У Кости вроде левая нога хорошая, а оба голевых паса он правой отдал. И такие первоклассные пасы получились! Надо было решать, что в принципе удалось. Жаль, что первый мяч не засчитали. А второй гол получился с долей везения, что я дотянулся до мяча.

— Мяч летел высоко. Когда решили, что надо ногой к нему тянуться?

— Я почувствовал, что надо именно ногой решать.

— Сложилось впечатление, что вы не очень сильно радовались, когда забили во второй раз. Ждали, что ВАР будет смотреть этот момент?

— Просто после первого момента эмоции подутихли. Я действительно ждал, только в последний момент судья сказал, что мяч был чистым. Я в это время находился в центре поля, поэтому не так радовался. (Елена Григорьевская)