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Николай Димитров: «Моя любимая еда в России — котлетки с пюрешкой»

15:03
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Полузащитник «Урала» Николай Димитров в интервью Youtube-каналу «Alexey Gurkin» рассказал о своей любимой еде и ответил на вопрос, чего ему не хватает в России.

— Моя любимая еда в России — котлетки с пюрешкой. Когда идем на базу перед игрой, повара очень часто нам их дают. Они очень вкусные. В Екатеринбурге мне очень не хватает солнца. Хотя были дни и даже недели, когда солнца было очень много.

В текущем сезоне 32-летний болгарин провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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