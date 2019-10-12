Полузащитник «Урала» Николай Димитров в интервью Youtube-каналу «Alexey Gurkin» рассказал о своей любимой еде и ответил на вопрос, чего ему не хватает в России.

— Моя любимая еда в России — котлетки с пюрешкой. Когда идем на базу перед игрой, повара очень часто нам их дают. Они очень вкусные. В Екатеринбурге мне очень не хватает солнца. Хотя были дни и даже недели, когда солнца было очень много.

В текущем сезоне 32-летний болгарин провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.