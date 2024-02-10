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10 февраля, 10:55

Экс-защитник «Спартака» Пареха рассказал о драке с Комбаровым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Кирилл Комбаров и Николас Пареха.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» вспомнил, как подрался с экс-игроком красно-белых Кириллом Комбаровым.

— Слышал о вашей драке с Кириллом Комбаровым в перерыве матча в Грозном!

— Да, мы обсуждали наше выступление в той игре, потом все стало более напряженным, и в итоге мы подрались. Однако заметьте, после этого мы перевернули ход встречи и одержали победу со счетом 4:2.

— Карпин как-то отреагировал на этот инцидент в раздевалке?

— Вообще этого не должно было случиться, но когда ты по-настоящему хочешь побеждать, то не можешь делать это спокойно.

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.

Николас Пареха. «Финансово «Зенит» на ступень выше всех, поэтому другие должны действовать умно». Интервью экс-защитника «Спартака» Парехи

Кирилл Комбаров
Николас Пареха
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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