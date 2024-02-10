Экс-защитник «Спартака» Пареха рассказал о драке с Комбаровым

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» вспомнил, как подрался с экс-игроком красно-белых Кириллом Комбаровым.

— Слышал о вашей драке с Кириллом Комбаровым в перерыве матча в Грозном!

— Да, мы обсуждали наше выступление в той игре, потом все стало более напряженным, и в итоге мы подрались. Однако заметьте, после этого мы перевернули ход встречи и одержали победу со счетом 4:2.

— Карпин как-то отреагировал на этот инцидент в раздевалке?

— Вообще этого не должно было случиться, но когда ты по-настоящему хочешь побеждать, то не можешь делать это спокойно.

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.