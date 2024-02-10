Пареха считает, что Головин сможет в будущем претендовать на «Золотой мяч»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Во Франции лидером «Монако» стал россиянин Александр Головин, видели ли его в деле?

— Да, Головин мне очень нравится.

— Может ли он в ближайшее время стать одним из претендентов на «Золотой мяч»?

— Возможно. Это правда, что он хороший игрок, который долгое время выступает во Франции. Его отлично примут в любой европейской лиге.

27-летний полузащитник Александр Головина играет за «Монако» с лета 2018 года. Всего за клуб российский футболист провел 196 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач.