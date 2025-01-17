Маричаль — о шансах «Динамо» на трофей: «За время сборов подготовимся наилучшим образом»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном завоевании трофея в текущем сезоне.

— Да, я думаю, что это возможно. Мы находимся на четвертом месте. Но я считаю, что за время сборов мы подготовимся наилучшим образом и будем бороться, чтобы иметь шанс, как в прошлом году, выиграть чемпионат. Мне бы очень хотелось этого, — сказал Маричаль «СЭ».

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте, московская команда набрала 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.