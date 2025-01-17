«Пари НН» арендовал Агапова у ЦСКА
Защитник ЦСКА Илья Агапов на правах аренды перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. 23-летний футболист прибыл на тренировочный сбор «Пари НН» в Турции и принял участие в тренировке. Агапов уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2022/23, после которого его выкупил ЦСКА.
В текущем сезоне футболист провел за армейцев 5 матчей в FONBET Кубке России, отличившись одной голевой передачей. Он ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ.
Источник: ФК «Пари НН»
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|
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|5
|3
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|35
|
5
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|18
|11
|2
|5
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|35
|
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|17
|
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|4
|10
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|16
|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
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Оренбург
|14
|1
|5
|
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|11
|1
|3
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