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Сегодня, 16:04

«Пари НН» арендовал Агапова у ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Илья Агапов на правах аренды перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. 23-летний футболист прибыл на тренировочный сбор «Пари НН» в Турции и принял участие в тренировке. Агапов уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2022/23, после которого его выкупил ЦСКА.

В текущем сезоне футболист провел за армейцев 5 матчей в FONBET Кубке России, отличившись одной голевой передачей. Он ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ.

Источник: ФК «Пари НН»
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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