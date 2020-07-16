Никола Влашич: «У «Локомотива» выделю Миранчуков и Чорлуку»
12:15
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
— Помню практически всю команду, а выделю братьев Миранчуков, — цитирует пресс-служба ЦСКА Влашича. — Еще, конечно, Чорлуку. У «Локомотива» много опытных футболистов. Посмотрим, кто окажется сильнее — мы или они.
Заключительное московское дерби сезона для армейцев!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 16, 2020
? #ЛокомотивЦСКА
? #РПЛ
? 20:30 мск
? РЖД Арена
? Матч ТВ pic.twitter.com/8Fb1tOSMOy
Следующий матч
20:30 16/07/2020
+25 =13 -26 (71 - 85)
6.26
6.20
6.09
6.34
6.20
6.19
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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