Никола Влашич: "Мной интересовались участники Лиги чемпионов. Но Лига Европы - тоже интересно"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что этим летом к нему проявляли интерес участники Лиги чемпионов. Хавбек провел прошлый сезон в ЦСКА на правах аренды, в летнее окно армейцы выкупили его контракт у "Эвертона".

– Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сказал нашему изданию, что вами интересовались серьезные клубы. Кто?

– Не хочу называть имен. Скажу лишь, что это участники Лиги чемпионов.

– Важная история, учитывая то, что ЦСКА в следующем сезоне останется без ЛЧ.

– Да. Лига чемпионов – особенный турнир. Даже больше – по-моему, это вообще лучшее, что может случиться с футболистом. Но я подумал, что смогу еще раз сыграть в ЛЧ вместе с ЦСКА.

– Но не в этом сезоне.

– К сожалению, это так. Что ж, будем бороться за Лигу Европы. Для нас это тоже интересно. Новый опыт, новая география. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Влашича - скоро в "СЭ"