Никола Влашич: "Из "Эвертона" никто не звонил"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сказал, что представители "Эвертона" не общались с ним. За армейцев он играет на правах аренды, его контракт принадлежит английскому клубу.

– На днях генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил: "Клуб ведет активные переговоры с "Эвертоном". Есть шанс, что Влашич останется у нас". Ваша реакция?

– Для футболиста самое главное – концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом. Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России. Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов.

– Тренер "Эвертона" Марку Силва в последнее время звонил вам и говорил, что рассчитывает на вас в следующем сезоне?

– Нет. Вообще никто из "Эвертона" не звонил. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.