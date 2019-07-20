Никола Влашич: "Гол Сигурдссона – очень красивый"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с "Оренбургом" (2:1) поделился мнением о голе Арнора Сигурдссона. Первый мяч хорват записал на свой счет.

– Мы забили первыми два гола. В таком случае, когда пропускаешь один гол, начинаешь переживать. Нужно было удержать преимущество. А потом был навес в сторону наших ворот. Акинфеев вытащил. Благодаря этому мы победили. В первом же матче мы проиграли, поэтому было важно психологически победить "Оренбург"

– Что скажете про гол Сигурдссона с передачи Чалова?

– Это было очень красиво. Как раз отрабатывали подобное на тренировках. Гончаренко просил играть в одно касание. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)