Никола Влашич: «Думаю, нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»
04:50
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что у соперника сейчас состав лучше, чем в прошлом сезоне.
— Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов, — цитируют «Известия» Влашича. — Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне.
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