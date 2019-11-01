Никола Влашич: «Думаю, нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что у соперника сейчас состав лучше, чем в прошлом сезоне.

— Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов, — цитируют «Известия» Влашича. — Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне.

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