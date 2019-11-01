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Никола Влашич: «Думаю, нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

04:50
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что у соперника сейчас состав лучше, чем в прошлом сезоне.

— Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов, — цитируют «Известия» Влашича. — Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне.

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https://iz.ru/938400/sevastian-terletckii/zamykaia-polukrug-chempionat-rossii-po-futbolu-podkhodit-k-ekvatoru

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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