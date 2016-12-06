Никита Симонян: "Слуцкий вряд ли захочет становиться чиновником после ухода из ЦСКА"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ухода из клуба вряд ли захочет стать чиновником. Сегодня армейская команда объявила об уходе Слуцкого с занимаемого поста, который случится после игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– Леониду Викторовичу виднее, он принял такое решение, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Я был в его шкуре. Я в свое время сам ушел из "Спартака" и потом принял его обратно. Быть, например, советником – это не его уровень. Он только вчера был действующим тренером, а завтра станет чиновником... Конечно, он будет активно искать новую работу. Также возможно Евгений Гинер предоставит ему какую-то должность в структуре ЦСКА.