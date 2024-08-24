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Сегодня, 20:41

Хлусевич: «Уверенности в «Спартаке» хватает. Выходили лидерами на игру с «Зенитом»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал игру команды в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Вы играли лучше, чем «Зенит». От этой игры появилось больше уверенности в команде?

— Уверенности в команде хватает. Поэтому мы играли в атакующий футбол, выходили лидерами на эту игру. Думаю, на футбольном поле все было видно.

— «Зенит» сыграл два матча в ничью. Можно ли сказать, что еще рано вещать на них медали?

— Сейчас шестой тур только. Конечно, рано об этом говорить.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», красно-белые на своем поле примут «Акрон». Оба матча пройдут 31 августа.

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
16
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Факел

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