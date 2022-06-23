Баженов считает трансфер Зиньковского отличным для «Спартака»
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.
«Приобретение Зиньковского — хорошее, логичное решение. Новый опыт для Антона. Ему будет и интересно, и сложно. В таких условиях он еще не работал. Будет давление, общественное мнение определенного вида. Будут спрашивать с него здесь и сейчас. Будет интересно наблюдать за ним. Хороший футболист с отличными качествами. При всем уважении к «Крыльям» из Самары он должен был перейти в большие команды. Отличный трансфер для «Спартака». Все в его руках», — приводит слова Баженова «Чемпионат».
Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач.
По данным «СЭ», сумма трансфера Зиньковского в «Спартак» составила 180 миллионов рублей — такой была выкупная цена на футболиста, установленная «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.
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