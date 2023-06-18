Нигматуллин назвал Лантратова лучшим вратарем сезона в РПЛ

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил ситуацию с вратарями в российском футболе.

«Варясь в собственном соку, прогрессировать сложновато. Но в этом году придумали неплохую схему Кубка, она необычная, я в ней не разобрался. Но плюс в том, что было много матчей, которых из-за неучастия в еврокубках, не хватало. Пока так. Конечно, я мог сказать, что все хорошо, развиваемся, но наша молодежная сборная проигрывает 1:5 белорусам. Ничего не хочу сказать против белорусского футбола, но при всем уважении мы были всегда сильнее. Проигрывать 1:5 — это ни в какие ворота», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Также он рассказал, кого считает лучшим вратарем в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.

«Я назвал лучшим вратарем Лантратова. Во-первых, он в моем бывшем клубе, во-вторых, он пришелся ко двору, его действия очень помогли «Локомотиву» спасти ситуацию», — добавил экс-футболист.

В минувшем сезоне 27-летний вратарь «Локомотива» Илья Лантратов провел 27 матчей в чемпионате России, пропустил 37 мячей и 7 игр отстоял на ноль.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.