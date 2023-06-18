Болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим игроком команды в сезоне-2022/23

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего сезона по версии болельщиков бело-голубых.

Победитель определялся по сумме голосов болельщиков «Динамо» в соцсетях и на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.