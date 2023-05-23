Нигматуллин назвал голкипера Лантратова одним из лучших на своей позиции в чемпионате России

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает одним из лучших голкиперов в чемпионате России.

«Лантратов хорошо себя зарекомендовал, играя в «Химках». Говоря о «Локомотиве», непросто играть в московском ведущем клубе. Пусть сейчас и не лучшие времена «Локомотива», но он пришелся ко двору, стал лидером команды, и статистика говорит за него. Соглашусь, что Лантратов является одним из лучших вратарей сезона в РПЛ. Рад, что у «Локомотива» появился надежный голкипер», — сказал Нигматуллин Sport24.

По данным Opta Sport, Лантратов в сезоне-2022/23 РПЛ является лучшим по предотвращенным голам (5,1), отраженным ударам (109), спасениям после явных голевых моментов (20) и проценту отраженных ударов (76%) среди вратарей, проведших минимум 10 матчей.