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Нигматуллин: «Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне «Локомотив» поборолся за медали»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин подвел итоги выступления команды в сезоне-2022/23.

— «Локомотив» провел хорошую работу в зимнее трансферное окно, оформив несколько ярких трансферов, — приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днем». — Благодаря этому команда преобразилась и закончила чемпионат на 8-м месте, хотя совсем недавно боролась за выживание.

— Ждете ли в следующем сезоне от «Локомотива» борьбу за чемпионство?

— Пока не буду делать громких заявлений о чемпионстве. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне «Локомотив» поборолся за медали.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «железнодорожники» уступили «Спартаку» по сумме двух матчей (0:1, 2:4).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nigmatullin-otkazalsya-nazvat-lokomotiv-pretendentom-na-chempionstvo-v-rpl
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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П
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Спартак

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