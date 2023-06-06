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Стрельцов: «Когда на Дзюбу играют, можно забивать, но это не ситуация с «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
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Игорь Стрельцов, сын легенды «Торпедо» Эдуарда Стрельцова поделился мнением о том, помог бы команде форвард Артем Дзюба.

«Помог бы Дзюба «Торпедо»? Одиннадцать футболистов играют в команде, один игрок ничего не сделает. Про Дзюбу даже говорить не надо, один фейк подняли. Да, он забил за «Локомотив». Ну молодец! Когда на него играют, можно забивать, но это не ситуация с «Торпедо». Один в поле не воин», — приводит слова Стрельцова Sport24.

Зимой сообщалось, что «Торпедо» может подписать Дзюбу в качестве свободного агента, однако форвард перешел в «Локомотив».

В минувшем сезоне на счету 34-летнего россиянина 11 матчей за «Локомотив», в которых он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-05-streltsov-pomogby-dzyuba-torpedo-pro-nego-dazhe-govorit-ne-nado-odin-feyk-podnyali
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
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2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
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