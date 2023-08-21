Нгамале рассказал, в чем секрет побед «Динамо»: «Мы следуем всем указаниям Лички»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале ответил «СЭ» на вопрос о том, адаптировалась ли команда к новому главному тренеру Марцелу Личке.

— Начало сезона было сложным для «Динамо». Как вы ощущаете себя сейчас, после 4 побед подряд?

— Сейчас много ожиданий от нашей команды. Мы продолжаем работать, чтобы выступать так же, как в матче ЦСКА.

— Что можете сказать о Личке? Вы адаптировались к тренеру?

— Да, мы к нему привыкли. Личка — отличный тренер. Мы следуем всем его указаниям, и поэтому у нас все хорошо получается.

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с 22 июня 2023 года. До этого 45-летний чех тренировал «Оренбург» в течение 2,5 лет.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 10 очками после 5 матчей.