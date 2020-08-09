Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судей на матче «Спартак» — «Сочи».

— Первого пенальти не было. Второго пенальти не было. Там нет нарушений правил! Это просто низкая квалификация Казарцева и ВАРовца. Судя по этому матчу, Казарцев вообще не разбирается, что такое единоборство. Просто фундаментально не понимает сути вопроса. Мне бы хотелось процитировать Анатолия Федоровича Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости». Донесите эту мысль. Мне просто стыдно за наших судей.

— Это низкая квалификация или...?

— Да они просто неумехи! У них очень низкое судейское образование.

— Но сейчас вновь пойдут разговоры про заговор.

— Да не надо ничего искать. Это неумехи! Продукт системы, которая их породила.

— Вы считаете, лучше они судить не могут?

— Нет. Они не поменяются. Тот же состав, те же ребята. Новые арбитры не проходят туда. Их оценивают не по профессиональным качествам, а по принципу «свой-чужой».

— А Кашшаи ничего не изменит?

— Он назначенец. Ему главное провести чемпионат. Вот и все. Надо полностью менять систему отбора и подготовки судей. (Виталий Айрапетов)