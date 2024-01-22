Агент Кордобы заявил, что футболист останется в «Краснодаре» до конца сезона

Футбольный агент Кристиан Вайн заявил, что в зимнее трансферное окно Джон Кордоба не покинет «Краснодар».

«Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона», — приводит слова Вайна «РБ Спорт».

Кордоба в этом сезоне провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за «Краснодар» с 2021 года.