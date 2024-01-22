Гендиректор «Сочи» Рубашко заявил об отсутствии предложений по защитнику Макарчуку

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» высказался о будущем защитника Артема Макарчука.

«Конкретно нам не было предложений», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее агент Макарчука заявила об интересе многих клубов к российскому защитнику.

28-летний игрок в этом сезоне провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.