Несколько стычек фанатов «Зенита» и «Спартака» произошли у стадиона

Несколько мелких стычек между болельщиками «Зенита» и «Спартака» произошли в Приморском парке победы, расположенном у футбольного стадиона на Крестовском острове, информирует «РИА Новости».

«Зенит» принимает «Спартак» в матче 18-го тура премьер-лиги.

Столкновения происходили между группами численностью не более двадцати человек с обеих сторон и были быстро пресечены бойцами Росгвардии.