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Несколько стычек фанатов «Зенита» и «Спартака» произошли у стадиона

19:20
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Несколько мелких стычек между болельщиками «Зенита» и «Спартака» произошли в Приморском парке победы, расположенном у футбольного стадиона на Крестовском острове, информирует «РИА Новости».

«Зенит» принимает «Спартак» в матче 18-го тура премьер-лиги.

Столкновения происходили между группами численностью не более двадцати человек с обеих сторон и были быстро пресечены бойцами Росгвардии.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191201/1561812478.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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